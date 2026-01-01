España cuenta con una amplia variedad de destinos para poder elegir a la hora de una escapada. Hay quienes prefieren la tranquilidad de los pueblos, que ofrecen la posibilidad de escapar de la rutina y descansar lejos del ritmo de las grandes ciudades. Sin embargo, otros prefieren descubrir el corazón de las regiones del país, explorando sus capitales comunales. Entre las diferentes opciones, Logroño es una de las más interesantes para conocer.

Esta ciudad de La Rioja tiene el más delicioso vino del país, paisajes de ensueño y la más exquisita gastronomía. (foto: Pexels).

Ubicación de Logroño

Logroño es la capital de la comunidad autónoma de La Rioja. Esta ciudad se encuentra principalmente en la orilla sur del río Ebro y ha sido históricamente reconocida como un punto de paso, incluyendo la ruta del Camino de Santiago .

Se localiza a 136 km. al sureste de Bilbao y a 86 km. al sureste de Pamplona.

Actividades y experiencias en Logroño

La Majestuosa Concatedral de Santa María

Ubicado en el corazón del casco antiguo, este templo resalta por su rica historia y su impresionante arquitectura barroca. Originalmente una iglesia románica, alcanzó el estatus de colegiata en 1435 tras su fusión con la Iglesia de San Martín de Albelda .

El edificio actual, de estilo gótico "Reyes Católicos", inició su construcción a principios del siglo XVI. Presenta tres naves de igual altura y capillas laterales adornadas con valiosas obras de arte religioso a lo largo de los siglos. En 1959, fue elevado a la categoría de concatedral por el Papa San Juan XXIII.

Descubre el Museo de La Rioja

Situado en el Palacio de Espartero, un majestuoso edificio barroco del siglo XVIII en la Plaza de San Agustín, este museo alberga una valiosa colección que abarca desde la prehistoria hasta la contemporaneidad .

Exhibe objetos arqueológicos, piezas etnográficas y destacadas obras de arte, que incluyen pinturas y esculturas de diversas épocas como la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Entre sus piezas más notables se encuentran las tablas de San Millán y el retablo de Torremuña.

Las bodegas de Logroño se destacan como centros de excelencia en la producción de vino, fusionando tradición y modernidad y son reconocidas por su rica historia y su conexión con la cultura del vino.



Marqués de Murrieta, situada cerca del Castillo de Ygay, ofrece un entorno histórico impresionante para degustar sus aclamados vinos. Por su parte, Campo Viejo y Viña Ijalba se destacan por su compromiso con la sostenibilidad y la producción de vino orgánico, brindando tours que ilustran su enfoque innovador en la viticultura.

Estas bodegas no solo producen algunos de los mejores vinos de España, sino que también son centros culturales que ofrecen una amplia gama de experiencias enoturísticas, que van desde catas de vino hasta recorridos por viñedos y actividades educativas sobre el proceso de elaboración.