A medida que se acerca la época, los mercadillos navideños se convierten en destinos codiciados en España y en toda Europa. La región de Alsacia, famosa por los mercadillos de Colmar y Estrasburgo, atrae a numerosos visitantes, al igual que Laponia. Sin embargo, no es necesario viajar tan lejos: a tan solo dos horas del país, encontramos una villa que se ha transformado en la capital de la Navidad.

El Village de Nöel, en Le Barcarès, es un amplio espacio de 3000 metros cuadrados en Francia que recrea un pueblo navideño familiar. Este encantador lugar cuenta con puestos de artesanía, alimentación y decoración, además de atracciones y ferias, exposiciones gratuitas, restaurantes y hasta una pista de hielo, todo ello adornado con una espectacular decoración.

Escapadas: está a solo dos horas de España, tiene el mercadillo de Navidad más encantador de Europa y sirven la comida más deliciosa. (foto: Pexels).

El encantador pueblo con el mercadillo navideño imprescindible este año

Esta propuesta, que estará disponible del 16 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025, celebra este año su 25 aniversario.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas, disponibles en la web oficial, tienen un costo de **5 euros** sin fecha para adultos si se compran online, o **7 euros** en taquilla. Los menores de **5 años** entran gratis. Además, hay pases premium que incluyen acceso a algunas atracciones.

Guía para explorar la villa navideña

No es necesario dedicar mucho tiempo para descubrir este paraíso navideño. Con medio día es suficiente para recorrerlo . Sin embargo, los entusiastas o los niños probablemente pasen mucho más tiempo explorando cada uno de sus encantos.

Se recomienda visitarlo por la mañana, ya que hay menos afluencia de público, aunque también es ideal esperar a que caiga la noche para disfrutar de la iluminación.

Para quienes deseen completar su paseo turístico, muy cerca de la zona se encuentra el Castillo de Salses, una fortaleza que se puede visitar a partir de 9 euros.

Guía para llegar al Village de Nöel en Le Barcarès

Esta encantadora villa navideña está situada a poco más de dos horas de Barcelona, lo que la convierte en una excelente opción para visitar durante el puente de la Constitución o en cualquier otra ocasión.