Frigiliana, situada en el corazón de la Axarquía malagueña, es una de esas joyas ocultas que España guarda celosamente. Con una población que ronda los 3000 habitantes, según los últimos datos disponibles, este pueblo andaluz ofrece una estampa que parece sacada de un cuadro, con sus estrechas calles empedradas, casas encaladas y balcones rebosantes de flores. Frigiliana conserva ese aire íntimo y acogedor de los pequeños pueblos, pero con un encanto que conquista a cada visitante.

Uno de sus mayores atractivos es su casco antiguo, un entramado de calles que recuerda la presencia morisca en la región. Los turistas eligen visitar las ruinas del castillo y el Barribarto, el barrio morisco-mudéjar, que se erige como testimonio vivo de la rica historia de Frigiliana. El murmullo de sus fuentes y la vista panorámica del Mediterráneo desde sus miradores hacen que cada rincón invite a la contemplación.

Ya sea para perderse en su historia, disfrutar de su gastronomía típica o simplemente relajarse en un entorno de ensueño, una escapada a Frigiliana es una experiencia que los españoles no se pueden perder.

Escapadas de fin de semana: la joya de Málaga, el pueblito de 3000 habitantes con encantadores paisajes para recorrer en un día. (foto: Pexels).

Frigiliana: Una joya histórica en el corazón de Andalucía

Frigiliana, situada en la Axarquía, una de las nueve comarcas de la provincia de Málaga en la comunidad autónoma de Andalucía, ha sido testigo de la influencia de diversas culturas a lo largo de su historia. Las primeras evidencias de presencia humana se remontan a la prehistoria, seguidas de las huellas fenicias y romanas, como lo atestiguan los restos arqueológicos de las factorías de salazones.

Sin embargo, fue durante la dominación árabe cuando Frigiliana adquirió gran parte de su carácter arquitectónico y cultural, destacando la célebre “Batalla de la Peña de los Enamorados” en 1569, donde los moriscos resistieron valientemente ante las tropas cristianas.

Tras la Reconquista, el pueblo se transformó en un centro agrícola y artesanal y en tiempos recientes ha emergido como un destino turístico emblemático en Andalucía, valorado por su rica historia y su encanto tradicional.

Cómo llegar a Frigiliana desde Málaga: Una guía completa

Acceder a Frigiliana desde Málaga es muy sencillo, dado que se sitúa a aproximadamente 57 km al este de la ciudad. La ruta principal en coche y la alternativa de transporte público son las siguientes:

Viajar en coche:

Sal de Málaga y toma la autovía A-7 en dirección a Almería.

Continúa por la A-7 hasta la salida 292 hacia Nerja/Frigiliana.

Sigue las indicaciones hacia la MA-5105, que te llevará directamente a Frigiliana.

El trayecto en coche suele tomar alrededor de 45 minutos a 1 hora, dependiendo del tráfico.

Utilizando el transporte público:

Desde la estación de autobuses de Málaga, puedes abordar un autobús que te lleve a Nerja. Varias empresas, como **ALSA**, ofrecen rutas entre Málaga y Nerja.

Una vez en Nerja, deberás tomar otro autobús o un taxi local para llegar a **Frigiliana**, que se encuentra a aproximadamente 6 km de distancia.

Utilizar el transporte público puede requerir más tiempo, especialmente si hay que esperar entre conexiones, pero es una opción viable para quienes prefieren no conducir.

Es recomendable verificar los horarios y la disponibilidad de los servicios de autobús antes del viaje y considerar posibles variaciones en los itinerarios.