Al planear unas vacaciones, Viajes El Corte Inglés se presenta como una opción destacada, ofreciendo una amplia variedad de productos. Desde cruceros hasta paquetes con todo incluido, esta empresa cuenta con opciones que se adaptan a la cartera de las personas y a sus ganas de conocer otros lugares del mundo.

Actualmente, la empresa de viajes tiene una oferta irresistible: un paquete para recorrer Roma, que incluye billetes aéreos y alojamiento. Esta es una oportunidad única para conocer la capital de Italia y descubrir todo lo que tiene para ofrecer.

El Corte Inglés tiene una sorprendente oferta para viajar a Italia: 3 días en Roma por menos de 210 euros. (foto: Pexels).

Escapada a Roma con Viajes El Corte Inglés

En su página web, Viajes El Corte Inglés presenta un atractivo paquete para viajar a Roma . Este paquete incluye tanto el alojamiento como los billetes de ida y vuelta en avión. Los clientes tienen la flexibilidad de elegir entre diversas opciones, adaptándolas a sus necesidades y presupuesto.

El alojamiento recomendado por la empresa es el Hotel Meliá Roma Aurelia Antica. Situado en la zona residencial de Gianicolense, este hotel ofrece una variedad de servicios que garantizan una experiencia inolvidable. Además, se encuentra a poca distancia de las principales atracciones de la ciudad.



En lo que respecta a los vuelos, Viajes El Corte Inglés sugiere opciones a través de Wizzair Malta . La salida está programada para el viernes 15 de noviembre desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con destino al Aeropuerto de Roma-Fiumicino. El regreso está previsto para el domingo 17 de noviembre.



Descubre Roma con Viajes El Corte Inglés

En Roma, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en una rica variedad de actividades que fusionan historia, cultura y entretenimiento. El Coliseo se erige como una de las experiencias más icónicas de la ciudad, transportando a los viajeros a la grandiosa época del Imperio Romano.

En el Foro Romano, los visitantes pueden explorar las ruinas de antiguos templos y edificios históricos. Otro lugar de interés es la Fontana di Trevi, donde lanzar una moneda se ha convertido en una tradición para aquellos que anhelan regresar a la ciudad. Los aficionados al arte no pueden perderse los Museos Vaticanos, donde se puede admirar la impresionante Capilla Sixtina, una obra maestra de Miguel Ángel.



Explorar el Panteón, una magnífica estructura de más de 2000 años, es una de las experiencias más fascinantes que ofrece la ciudad. También se pueden descubrir encantadores barrios como Trastevere, que permiten disfrutar de la auténtica vida romana mientras se saborean platos típicos, como la pasta cacio e pepe.



Viajes El Corte Inglés: descubre el coste de esta experiencia

Según lo publicado, este paquete con base doble para viajar desde Madrid a Roma tiene un coste inicial de 405 euros, lo que equivale a 202,50 euros por persona. Este precio puede variar según la selección de billetes aéreos, hospedaje y servicios adicionales .

Quienes deseen reservar este paquete podrán hacerlo a través de la página web de Viajes El Corte inglés, en cualquiera de sus oficinas comerciales o por teléfono, al 91 33 00 732.