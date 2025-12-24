Con apenas unas semanas hasta Navidad, muchas personas ya están pensando en actividades para hacer durante el fin de año. La lista de quehaceres para llegar al 25 de diciembre es larga, desde decoraciones hasta regalos.

Además, hay quienes buscan hacer viajes para vivir el espíritu de las Fiestas en otros lugares. Para ellos, Viajes El Corte Inglés tiene una oferta para viajar y visitar los tradicionales mercadillos navideños del Tirol.

El Corte Inglés presenta una increíble oferta para conocer los famosos mercadillos navideños del Tirol. (foto: Pexels).

Escapadas Navideñas con Viajes El Corte Inglés: Descubre los Encantadores Mercadillos del Tirol

En su sitio web, Viajes El Corte Inglés presenta un atractivo paquete para explorar los encantadores mercadillos navideños de la región del Tirol. Con su deslumbrante iluminación, deliciosos dulces y artesanías tradicionales, estos destinos de ensueño están diseñados para cautivar a todos sus visitantes.

El paquete incluye:

Billete de avión en clase turista BIOMUCBIO base Lufthansa y tasas aéreas.

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

Estancia en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno

Autocar moderno y confortable durante todo el circuito.

Guía acompañante.

Guías locales : Palacio Linderhof/Oberammergau, panorámica Innsbruck, día completo Seefeld/Imst y panorámica Munich. Funicular Nordkette Innsbruck / Hungerburg ida y vuelta.

Entradas al Palacio de Linderhof.

Auriculares durante todo el viaje.

Seguro turístico.

Viajes El Corte Inglés también aclara que el precio no incluye almuerzos y cenas, propinas ni maleteros .



Viajes El Corte Inglés: descubre el itinerario de tu viaje

Día 1: Salida desde la ciudad de origen hacia Múnich, con parada en Linderhof y destino final en Telfs

Presentación en el aeropuerto de Bilbao antes de la salida del vuelo con destino Múnich. A la llegada, nos reunimos con el autocar y el guía para partir hacia el Palacio de Linderhof, el más pequeño de los palacios de Luis II de Baviera, construido entre 1874 y 1878 en un elegante estilo rococó, en homenaje al absolutista Luis XIV, el Rey Sol, a quien tanto admiraba.

Realizaremos una visita y luego continuaremos hacia Oberammergau, una encantadora localidad bávara famosa por sus casas adornadas con hermosas fachadas pintadas. Estas fachadas han sido el lienzo de artistas a lo largo de los siglos, siendo el pintor Franz Seraph Zwinck uno de los más reconocidos, autor de muchos de los frescos que embellecen la localidad.



Tendremos tiempo libre para pasear por la ciudad antes de continuar hacia Telfs. Alojamiento.

Día 2: Telfs - Aventura en Innsbruck

Desayuno. Salida hacia Innsbruck, la capital del Tirol, donde realizaremos una visita guiada. Durante el recorrido, admiraremos el exterior de la abadía barroca de Wilten, la Maria Theresian Strasse, el exterior del Palacio Imperial, la Catedral, el centro histórico peatonal y el emblemático Tejadillo de Oro.

Tendremos tiempo libre para explorar los mercadillos de la ciudad, reconocidos como los más encantadores de la zona alpina: el Christkindlmarkt Altstadt en el casco antiguo, el mercado de Navidad en Marktplatz, ubicado justo a orillas del río Inn, el tercer mercadillo más grande de la ciudad y el que se encuentra en la calle de Maria Teresa, donde resplandece la iluminación única de los árboles de la avenida y la luz que emana de la gran roca de cristal.

Haremos una pausa para el almuerzo. Luego, ascenderemos en el funicular Nordkette hasta Hungerburg, donde podremos visitar el mercadillo situado a gran altura y disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad. A la hora prevista, regresaremos al hotel. Alojamiento.



Desayuno. A media mañana, salida hacia Seefeld, en el corazón de una impresionante región montañosa a 1180 metros sobre el nivel del mar. Durante el Adviento, la atención se centra en la zona peatonal de este encantador pueblo de montaña, adornado con tradicionales cabañitas de madera. Tendrás tiempo libre para explorar el mercadillo de Navidad.

Continuación hacia Imst, una pequeña ciudad histórica que alberga su Mercado de Navidad en el centro. Su principal atracción son los belenes navideños, donde artistas y talladores aficionados dan vida a sus obras maestras cada año. Tras finalizar la visita, regreso al hotel. Alojamiento.