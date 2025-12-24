En el Parque Natural de Arribes del Duero, en la frontera entre Salamanca y Portugal, se encuentra un espectáculo natural poco conocido pero impactante: El Pozo de los Humos. Este impresionante salto de agua, considerado las "Cataratas del Niágara españolas", ofrece una experiencia única gracias a sus caídas de agua que alcanzan hasta 50 metros de altura, creando una neblina constante que le da su peculiar nombre.

Es oficial | El SAT implementará un nuevo impuesto a depósitos en efectivo que excedan este límite sin excepción

Debes conocer las cataratas del Niágara españolas: son un espectáculo para visitar una vez en la vida. (foto: Pexels).

La impresionante grandeza del Pozo de los Humos

El río Uces, afluente del Duero, es el responsable de dar vida a esta maravilla natural. El agua se precipita desde una imponente pared rocosa, generando una nube de vapor que se puede observar desde diversos puntos del parque. Su caudal fluctúa a lo largo del año, siendo la primavera la temporada ideal para apreciar su máxima fuerza.

El mirador principal se sitúa en el pueblo de Masueco, donde se ofrece una vista excepcional de la cascada. También es posible acceder al lado opuesto desde Pereña de la Ribera, lo que permite obtener una perspectiva diferente y más cercana.

Exploraciones de senderismo y aventuras al aire libre

Para los entusiastas del senderismo, el Pozo de los Humos es un destino que no se puede dejar de visitar. Una de las rutas más destacadas es la Senda de Unamuno, un tributo al renombrado escritor español, quien quedó cautivado por la belleza del entorno. Esta ruta ofrece miradores estratégicos y áreas de descanso para disfrutar del paisaje.

Otra opción es la Senda de la Robleda, un trayecto fácil que permite acercarse a la base de la cascada. Con apenas 2,5 kilómetros de caminata, los visitantes pueden vivir una experiencia inolvidable, rodeados de una naturaleza exuberante y paisajes que parecen sacados de un cuento.

Descubre lo mejor de los alrededores

Además de admirar el Pozo de los Humos, los alrededores ofrecen una variedad de actividades. El Parque Natural de Arribes del Duero es ideal para realizar excursiones en barco por el río Duero, practicar deportes acuáticos y observar aves rapaces.

Los pueblos de Masueco y Pereña de la Ribera destacan por su encanto rural, su arquitectura tradicional y su exquisita gastronomía, donde los visitantes pueden degustar productos típicos como el queso zamorano y vinos con denominación de origen Arribes.

Visitar las "Cataratas del Niágara españolas" es una experiencia única que combina naturaleza, historia y aventura. Un destino que merece estar en la lista de cualquier amante de los paisajes impresionantes y las rutas al aire libre.