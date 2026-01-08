La crisis venezolana sumó este jueves un nuevo capítulo con fuerte repercusión regional e internacional. El presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos, entre ellos cinco ciudadanos españoles.

En medio de negociaciones cruzadas con Estados Unidos, gestiones diplomáticas europeas y un renovado rol de los países vecinos.

El anuncio se produjo mientras España confirmaba el traslado de sus ciudadanos liberados , Colombia invitaba formalmente a Delcy Rodríguez a visitar Bogotá y la Casa Blanca reforzaba su control sobre el nuevo escenario petrolero venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

En Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez siguió el proceso con cautela, aunque valoró el avance humanitario. Desde Caracas, las autoridades venezolanas presentaron la medida como un gesto destinado a “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

¿Quiénes son los españoles liberados y cómo se produjo la excarcelación?

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó que cinco ciudadanos españoles forman parte del grupo de personas excarceladas.

Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. Todos ya reciben asistencia de la embajada española en Caracas y se preparan para viajar a España.

Albares aseguró que pudo comunicarse personalmente con cada uno de ellos y subrayó que el proceso se sigue “con mucha cautela”, dada la complejidad del contexto político venezolano. Fuentes diplomáticas señalaron que la liberación se encuentra en marcha desde este mismo jueves.

Entre los casos más sensibles figura el del periodista grancanario Miguel Moreno, quien permaneció 209 días detenido.

También destacan los turistas vascos Basoa y Martínez Adasme, arrestados tras acusaciones sin pruebas de actuar como agentes españoles, y el marinero canario Moreno Dapena, detenido en junio mientras navegaba en aguas en disputa entre Venezuela y Guyana.

Jorge Rodríguez agradeció de manera explícita las gestiones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quienes atribuyó un rol clave en los contactos que facilitaron las excarcelaciones.

¿Qué impacto tiene este movimiento en el tablero internacional de Venezuela?

La liberación de presos se produce en un momento de extrema tensión geopolítica. Estados Unidos anunció que Venezuela solo podrá utilizar los ingresos petroleros para comprar productos estadounidenses, como alimentos, medicamentos y equipamiento médico, tras un acuerdo vinculado a la captura de Nicolás Maduro.

Francisco Marotta

Washington confirmó además que comenzó a comercializar crudo venezolano incautado y que mantiene “máxima influencia” sobre el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que la nueva etapa busca frenar el tráfico de personas y la acción de carteles criminales, bajo la consigna de “paz a través de la fuerza”.

En paralelo, Colombia dio un paso diplomático relevante. La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el presidente Gustavo Petro invitó formalmente a Delcy Rodríguez a visitar Bogotá, con el objetivo de restablecer el diálogo bilateral y explorar una mediación regional frente a la crisis venezolana.

La invitación sigue sin respuesta y el Gobierno colombiano evitó pronunciarse sobre un eventual reconocimiento formal de la mandataria encargada.

Mientras tanto, la excarcelación de presos políticos aparece como una señal de distensión limitada, observada con atención por la comunidad internacional, que evalúa si este gesto abre una etapa de negociaciones más profundas o si se trata de un movimiento táctico en medio de una transición aún cargada de incertidumbre.