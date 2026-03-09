Las tensiones entre Vox y el Partido Popular (PP) vuelven a escalar en un momento clave de la política española. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una campaña de desgaste contra su partido mientras se complican los acuerdos para formar gobiernos autonómicos. Las declaraciones se produjeron tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox en el Parador de Navarredonda de Gredos, donde Abascal lanzó duras críticas contra la estrategia política del PP. Según el dirigente, Feijóo habría cometido un error al bloquear acuerdos con su formación y al permitir lo que definió como una ofensiva política contra Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el presidente del PP ha cometido “un grave error” al impedir acuerdos con su partido en comunidades como Extremadura y Aragón y al mantener pactos institucionales con el PSOE. Durante su comparecencia ante los medios, Abascal denunció que en las últimas semanas se ha producido un “ataque permanente contra Vox” basado, según dijo, en acusaciones falsas de corrupción. En sus palabras, estas críticas forman parte de una estrategia política impulsada por sus adversarios. “Eso lo dicen precisamente las dos fuerzas políticas que afrontan gravísimos juicios porque han perpetrado las peores corrupciones”, afirmó el dirigente, que defendió que Vox no tiene causas judiciales abiertas por corrupción. Abascal sostuvo que su partido está siendo objeto de ataques políticos coordinados por otras formaciones, pese a que, según insistió, “no está investigado por ningún tipo de corrupción”. El líder de Vox también cuestionó la relación entre el PP y el PSOE, asegurando que ambos partidos mantienen lo que describió como un “pacto de poder” en distintas instituciones. Según Abascal, los populares han alcanzado acuerdos con los socialistas en ámbitos como Bruselas, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial, lo que a su juicio demuestra que el PP no ha roto completamente con el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese contexto, el dirigente criticó que el PP no haya presentado una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Abascal llegó a describir a Sánchez como un “capo atrincherado en La Moncloa”, reprochando a los populares que mantengan acuerdos institucionales con el Ejecutivo. Además, acusó a la dirección nacional del PP de actuar de forma contradictoria según el territorio. Según sus palabras, el partido se comporta como “la veleta azul”, porque “dicen una cosa cada día en función del territorio que están pisando”. El conflicto político entre ambas formaciones se produce mientras continúan las negociaciones para formar gobiernos autonómicos tras las últimas elecciones. Abascal señaló que el PP ha evitado acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón, lo que calificó como un error estratégico. Según el líder del partido, tras adelantar los comicios en esas regiones para evitar depender de Vox, el resultado electoral terminó aumentando el apoyo a su formación. “Tras adelantar los comicios en Extremadura y Aragón para librarse de Vox, los electores les dieron el doble de apoyos”, afirmó el dirigente, quien aseguró que este resultado refuerza la posición negociadora de su partido en las conversaciones con el PP. En ese contexto, Abascal defendió que Vox mantiene mayores exigencias en las negociaciones autonómicas y criticó que los populares prefieran buscar acuerdos con otras fuerzas políticas, como el PNV, antes que pactar con su partido. El dirigente también se refirió a las declaraciones del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la política migratoria defendida por Vox. Abascal calificó de “del género tonto” que el líder regional del PP “demonice” a su partido y al mismo tiempo solicite su apoyo parlamentario. “Es del género tonto decir que Vox es un partido que quiere que la gente se ahogue en el mar y luego pedirle a Vox sus votos”, afirmó Abascal, quien reclamó una rectificación antes del final de la campaña electoral.