MADRID, 18/11/2025.-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su encuentro este martes en el Palacio de la Moncloa en Madrid.- EFE/ Kiko Huesca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá la próxima semana una ronda de reuniones con los principales grupos parlamentarios para analizar una posible participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania.

El calendario incluye encuentros con PP, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV, mientras que Junts ha decidido no sumarse a las conversaciones en la Moncloa.

La agenda comenzará el lunes por la tarde con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y continuará el martes con Sumar y Esquerra Republicana.

El jueves será el turno de EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, en un contexto marcado por la guerra en Europa del Este y la necesidad de consensos parlamentarios en política exterior.

Más allá del debate sobre Ucrania, el Ejecutivo asume que las reuniones servirán también para abordar otros asuntos de la agenda política interna.

La financiación autonómica y la política de vivienda aparecen como temas que varios interlocutores ya adelantaron que pondrán sobre la mesa.

La ronda de reuniones arrancará el lunes a las 18:00 horas con el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de la Moncloa.

Desde el Gobierno explican que se trata de una serie de citas sin carácter urgente, lo que permite escalonar los encuentros a lo largo de la semana.

El martes por la mañana, Sánchez recibirá primero a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y luego al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Ese mismo día, el presidente viajará a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, con regreso previsto para la noche del miércoles.

El jueves se cerrará, por ahora, el calendario con las reuniones con EH Bildu y el PNV. El Ejecutivo no descarta sumar nuevos encuentros con otros grupos parlamentarios en los próximos días, aunque aún no hay fechas confirmadas.

¿Por qué Junts decidió no participar en las reuniones?

Junts per Catalunya comunicó que no acudirá a la ronda de contactos, pese a que el Gobierno mantuvo conversaciones previas con la formación independentista. Desde el entorno de la Moncloa señalan que el partido se da por informado sobre la posición del Ejecutivo respecto a Ucrania.

El Congreso de los Diputados tendrá nueve grupos parlamentarios, los cuatro ya constituidos del PP, Vox, EH Bildu y PNV y los que restan por aprobarse el próximo lunes del PSOE, Sumar, ERC, JxCat y Mixto. EFE.

Fuentes de JxCat argumentan que no consideran necesaria una imagen pública con el presidente para tratar este asunto.

Según explican, la información ya fue trasladada y no existen cambios sustanciales que justifiquen una reunión presencial.

La ausencia de Junts introduce un matiz político en la ronda, en un momento en el que el Gobierno busca apoyos parlamentarios estables.

Aun así, el Ejecutivo resta dramatismo a la decisión y subraya que el objetivo principal es abrir un espacio de análisis sobre una eventual misión de paz, condicionada a un futuro alto el fuego entre Rusia y Ucrania.