La escena política española afronta un nuevo episodio de tensión interna después de que dos dirigentes socialistas presentaran sus dimisiones en menos de 24 horas, ambos vinculados a denuncias por presunto acoso sexual.

El impacto mediático y la presión partidaria aceleraron las decisiones, mientras el PSOE intenta contener el daño y aclarar los pasos a seguir.

El primer caso surgió en Belalcázar, Córdoba, donde el alcalde Francisco Luis Fernández Rodríguez optó por abandonar de inmediato todos sus cargos, tanto orgánicos como institucionales, además de apartarse de la militancia.

Horas más tarde, en Galicia, la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, comunicó su renuncia tras conocerse la denuncia que pesa sobre el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca.

¿Qué llevó al alcalde de Belalcázar a dejar sus cargos?

La salida de Francisco Luis Fernández Rodríguez ocurrió después de que varios medios difundieran informaciones sobre un presunto caso de acoso sexual contra una trabajadora municipal. La repercusión pública de estas denuncias llevó al alcalde a dar el paso, según fuentes cercanas, aun cuando evitó pronunciarse directamente sobre el fondo de las acusaciones.

La Dirección Provincial del PSOE de Córdoba había solicitado su renuncia a la militancia y a sus responsabilidades institucionales, un pedido que Fernández Rodríguez acató de manera inmediata.

Su dimisión deja a Belalcázar a la espera de una definición sobre quién asumirá la conducción temporal del Ayuntamiento, una decisión que el partido aún no ha aclarado.

Mientras tanto, en el ámbito municipal crecen las preguntas sobre la continuidad administrativa y los tiempos de la transición. El silencio del propio exalcalde sobre los hechos añade un elemento de incertidumbre a un caso que sigue en plena evolución.

¿Por qué dimitió la responsable de Igualdad del PSdeG?

En Galicia, la renuncia de Silvia Fraga se produjo en un contexto igualmente delicado. La hasta entonces secretaria de Igualdad del PSdeG decidió abandonar el cargo tras conocerse que el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, afronta una denuncia por acoso sexual. Fraga comunicó su dimisión durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido celebrada en Santiago.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, explicó que en octubre ya había recibido una advertencia a través de terceros sobre una acusación contra Tomé, y que lo consultó directamente con él, quien negó los hechos. La denuncia formal conocida en las últimas horas precipitó la salida de Fraga, que consideró incompatible continuar en el cargo en medio de la situación.

La dimisión de la responsable de Igualdad abre un debate interno sobre la gestión de los protocolos y la reacción del partido ante casos que involucran a altos dirigentes. El PSdeG deberá definir en los próximos días quién asumirá esa área clave y cómo avanzará en la revisión de lo ocurrido.