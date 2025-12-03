Cataluña activará una ayuda directa de 10 millones de euros por el brote de peste porcina africana, con posibilidad de ampliación y apoyo europeo.

Cáncer de colon: el primer síntoma que todos ignoran, pero es crucial para detectarlo a tiempo

El brote de peste porcina africana detectado en jabalíes en el entorno de Collserola ha puesto en alerta al sector ganadero catalán. Aunque por el momento no se han registrado pérdidas económicas directas, la Generalitat se prepara para mitigar posibles efectos con una medida concreta: ayudas económicas directas para los sectores afectados.

El Govern aprobará el martes una línea inicial de 10 millones de euros, ampliable a otros 10 millones si la situación lo requiere. Así lo ha anunciado la consellera de Economía, Alícia Romero, que además ha confirmado que se trabaja en la activación de ayudas europeas para productores y ganaderos en caso de agravamiento.

La Generalitat quiere anticiparse a los efectos del brote y asegura que el sector contará con el apoyo necesario. Fuente: EFE Marta Pérez

El Govern busca anticiparse a los efectos económicos del brote

Romero ha detallado que el objetivo de esta ayuda es tener los mecanismos listos antes de que se cuantifiquen los daños. “Buscamos tener preparados los instrumentos de ayuda para cuando se empiece a evaluar el impacto económico que este brote pueda generar”, ha explicado. A día de hoy, según la consellera, en la zona afectada “no se ha constatado una afectación económica directa”, aunque se mantiene un seguimiento activo sobre las explotaciones ganaderas.

También ha recordado que el Instituto Catalán de Finanzas tiene habilitada una línea de 50 millones de euros para emergencias de tipo climático o sanitario. De momento, no se han presentado solicitudes por parte del sector. Romero ha confirmado que hay contacto constante con la Comisión Europea para asegurar posibles fondos comunitarios de apoyo.

Ordeig llama a la unidad política y técnica frente a la crisis

En el ámbito político, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha apelado a la unidad de los grupos parlamentarios. “Pedimos por favor a todos los partidos apoyo, unidad y una imagen seria al conjunto del país, de Europa y del mundo”, ha solicitado durante una sesión en el Parlament.

Ordeig ha explicado que representantes de la Comisión Europea se encuentran en Cataluña para evaluar la gestión del foco y decidir la regionalización en las exportaciones. El conseller ha subrayado que el Govern está preparado “para lo que venga” y que movilizarán “los recursos que hagan falta, donde haga falta y el tiempo que haga falta” hasta que se declare superado el foco.

Las restricciones afectan a las exportaciones, aunque algunos países han comenzado a flexibilizar la entrada de derivados del cerdo. Fuente: EFE Mariscal

Cataluña mantiene su estrategia ante el mercado internacional

En paralelo, el Govern observa con atención la evolución del mercado exterior. Las restricciones impuestas por países terceros han impactado especialmente en las exportaciones de porcino. A pesar de ello, países como Reino Unido y Argentina han flexibilizado la entrada de productos españoles bajo condiciones sanitarias estrictas.

El Reino Unido permite ahora importar carne y derivados desde zonas restringidas si han sido sometidos a tratamiento térmico o procesos de maduración prolongada. En el caso de Argentina, se aceptan productos curados durante al menos seis meses, además de tripas y vejigas tratadas adecuadamente. Estas flexibilizaciones ofrecen cierto respiro comercial, pero más de 130 certificados de exportación siguen bloqueados en unos 40 países.