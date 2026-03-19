El Gobierno prorrogará durante un año más la modificación legislativa que permite el reparto de menores no acompañados entre diferentes comunidades autónomas. Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en Melilla, donde presidió una reunión de coordinación un año después de la entrada en vigor de la norma. El Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto un real decreto para hacer efectiva la prórroga, que llegará hasta agosto de 2027. La reunión celebrada en Melilla fue el tercer encuentro de seguimiento presidido por Torres, tras los celebrados en Canarias el 23 de enero y en Ceuta el 25 de febrero. Al acto asistieron los secretarios de Estado de Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia —Arcadi España, Pilar Cancela y Rubén Pérez, respectivamente— junto a los delegados del Gobierno en las tres ciudades afectadas. Según el ministro, Canarias, Ceuta y Melilla mantienen la contingencia migratoria declarada, aunque “de facto ya han salido del hacinamiento” en el que se encontraban hace un año. “La situación es otra, no tiene nada que ver con la que había hace un año y es infinitamente mejor”, subrayó Torres. Desde la entrada en vigor de la norma, 1.143 menores han sido reubicados en total. La cifra incluye tanto a los menores solicitantes de asilo como a los derivados con un procedimiento exprés de máximo 15 días —los llegados tras la declaración de contingencia migratoria el 30 de agosto de 2025. Por territorios, los porcentajes de ejecución del procedimiento exprés son los siguientes: 437 menores reubicados en Ceuta (casi el 80 %), 64 en Melilla (91 %) y 202 en Canarias (19,9 %). A estas cifras se suman 440 menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias que ya se encuentran en territorio peninsular. Solo quedan 103 en el archipiélago. Sumando todos los mecanismos aplicados —los certificados, los aportados por el Gobierno de Canarias y los trasladados en el marco del asilo—, Torres cifró en "unos 2.000 menores" el total de reubicaciones en el conjunto del territorio español. Torres advirtió que el sistema de acogida “dependerá de las mayorías que se conformen en las Cortes” y señaló directamente al PP y a Vox, los partidos que votaron en contra de la medida original. El ministro calificó el balance del año como “un hito histórico” que “ha demostrado que funciona”. Defendió que, de no haberse aprobado la norma, los cerca de 6.000 menores que había en Canarias, Ceuta y Melilla se habrían convertido en más de 10.000. Actualmente quedan por reubicar unos 3.800 menores en estos territorios frontera. Torres consideró que “el reto está encauzado” y que “España ha pasado de una situación de colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz”. El próximo martes se reunirá la Comisión Interministerial de Inmigración, que preside el propio Torres, para valorar los resultados del primer año de aplicación de la modificación legislativa. La postura del PP ante la política de reubicación de menores seguirá siendo uno de los principales ejes del debate en torno a la prórroga.