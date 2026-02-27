La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este viernes, 27 de febrero de 2026 es de 3,62 euros y documentan un total de 252.740 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,69%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. A pesar de los incrementos, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La estabilidad fue escasa, lo que indica una volatilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 15.90%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.31%. Dado que el 15.90% es menor que el 23.31%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como a la provisión de servicios de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.