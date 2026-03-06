La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este viernes, 6 de marzo de 2026 es de 3,59 euros y fijan un total de 366.491 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,56%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente positiva, con cuatro aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere una recuperación en su valor. Además, se mantuvo estable en un par de ocasiones, lo que indica cierta consolidación en el mercado. En general, el comportamiento sugiere un interés creciente por parte de los inversores. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 51.01%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.40%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la reciente actividad del mercado ha llevado a un aumento considerable en la incertidumbre y la fluctuación de su valor. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,85 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.