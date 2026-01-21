Este 21 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 a un precio de 3.28 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 859,381 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.33% en comparación con el día anterior, lo que refleja la actual situación del mercado para la compañía española.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión a la baja en el valor de la acción. La estabilidad se ha visto reflejada en un solo día, sugiriendo que el mercado está experimentando incertidumbre respecto a la evolución futura de la empresa.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 14.98%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 22.59%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el último año. La menor volatilidad semanal sugiere que la acción ha tenido menos variaciones en su precio en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,49 euros el y un mínimo de 3,28 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.