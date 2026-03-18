La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este miércoles, 18 de marzo de 2026 es de 3,6 euros y fijan un total de 373.966 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,77%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia negativa, con un total de 8 descensos y solo 2 aumentos. Esto indica una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en 24.12%, mientras que su volatilidad anual es de 24.79%. Dado que 24.12% es menor que 24.79%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,85 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.