Este miércoles, 18 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,67 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 177.842. Esta cifra refleja una variación del 0,11% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo tres de aumento, lo que indica una presión a la baja en el valor de sus acciones. Además, se ha mantenido estable en un par de ocasiones, lo que sugiere cierta resistencia en medio de la volatilidad. Esta situación podría reflejar preocupaciones del mercado sobre el desempeño de la empresa. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 15.11%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 23.26%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el último año. La menor volatilidad semanal sugiere que la acción ha tenido menos variaciones en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.