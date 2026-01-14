Este miércoles, 14 de enero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,35 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.161.267. Esta cifra refleja una variación del -0,09% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 21.38%, lo que es menor que la volatilidad anual del 22.72%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una menor inestabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,49 euros el y un mínimo de 3,35 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar sus servicios y adaptarse a las necesidades del mercado.