Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se negocian a 3,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 299.468. Esta cifra refleja una variación del 0,22% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 5 días de aumento y 5 días de descenso. Esto indica una volatilidad en su desempeño, donde los incrementos no han logrado consolidarse frente a las caídas, sugiriendo una posible incertidumbre en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 16.16%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 22.52%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,88 euros el y un mínimo de 3,59 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.