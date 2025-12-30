Este martes, 30 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,47 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 686.280. Esta cifra refleja una variación del -0,09% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 12.95%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 22.49%. Dado que el 12.95% es menor que el 22.49%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,72 euros el y un mínimo de 3,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.