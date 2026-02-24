Este 24 de febrero de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.72 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 1,908,220 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.86% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del mercado en el sector de telecomunicaciones en España. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en cuatro ocasiones y una caída en tres, lo que sugiere un comportamiento fluctuante pero con un cierre favorable. La estabilidad se presentó en tres días, lo que indica que, a pesar de las variaciones, la acción ha mantenido un nivel relativamente constante en ciertos momentos. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 25.85%, lo que es superior a la volatilidad anual del 23.47%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Telefónica ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su comportamiento más estable del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,72 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como a la provisión de servicios de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.