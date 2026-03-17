Este martes, 17 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,58 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 146.695. Esta cifra refleja una variación del 0,36% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de aumento y cuatro de descenso. A pesar de los incrementos, la presión de las caídas ha predominado, lo que sugiere una inestabilidad en el valor de la acción. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 21.96%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 24.73%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,85 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.