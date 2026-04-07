La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este martes, 7 de abril de 2026 es de 3,88 euros y fijan un total de 792.951 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,75%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos consecutivos. Sin embargo, también se han registrado cuatro aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estas fluctuaciones indica que, a pesar de los intentos de recuperación, la acción enfrenta desafíos significativos. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 12.38%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 25.04%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado para Telefónica en este corto plazo. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,88 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en la expansión de su infraestructura de red, lo que la posiciona como un actor clave en la transformación digital.