Este 6 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.48 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 274,548 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.66% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en el sector de telecomunicaciones en España.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en cinco ocasiones. Sin embargo, también experimentó cuatro descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en su desempeño. En general, la estabilidad se vio interrumpida por las fluctuaciones, pero el balance final indica un crecimiento.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 9.82%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 22.51%. Dado que el 9.82% es menor que el 22.51%, se puede concluir que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,48 euros el y un mínimo de 3,46 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.