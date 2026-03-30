En la apertura de mercados de este lunes, 30 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,68 euros y registran un volumen de 196577 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,22% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó una recuperación en los últimos días, lo que sugiere cierta estabilidad en el mercado. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 25.46%, lo que es superior a la volatilidad anual del 25.01%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Telefónica ha sido más susceptible a fluctuaciones en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,85 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.