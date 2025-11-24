La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este lunes, 24 de noviembre de 2025 es de 3,68 euros y fijan un total de 474.800 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,14%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una caída significativa y aunque hubo algunos días de estabilidad, la tendencia general se inclinó hacia la baja, con más días de descenso que de incremento. Esto sugiere una posible preocupación en el mercado sobre el rendimiento de la empresa.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 19.76%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 22.31%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es menor que la acumulada a lo largo de 12 meses. Esta tendencia sugiere una reducción en las variaciones de su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,88 euros el y un mínimo de 3,59 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.