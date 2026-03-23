En la apertura de mercados de este lunes, 23 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,52 euros y registran un volumen de 563244 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -1,76% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores han experimentado fluctuaciones significativas en el valor de la acción. La estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar incertidumbre en la percepción del rendimiento de la empresa. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 20.50%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 24.85%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,85 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.