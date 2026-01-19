La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este lunes, 19 de enero de 2026 es de 3,34 euros y documentan un total de 852.794 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,06%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia negativa, con un total de 7 descensos y solo 3 aumentos. Esto indica una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado sobre su desempeño o factores externos que afectan su estabilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 20.44%, lo que es menor que la volatilidad anual del 22.58%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,49 euros el y un mínimo de 3,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.