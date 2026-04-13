Este 13 de abril de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.83 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 166,667 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.44% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector de telecomunicaciones en España. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente positiva, con seis aumentos y solo dos descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Sin embargo, la presencia de dos días de caída indica cierta volatilidad que podría ser motivo de atención para los inversores. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 13.99%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.91%. Dado que el 13.99% es menor que el 24.91%, se puede concluir que el comportamiento de Telefónica en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,9 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en la expansión de su infraestructura de red, lo que la posiciona como un actor clave en la transformación digital.