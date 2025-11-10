Este 10 de noviembre de 2025, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.63 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 803,762 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.71% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector de telecomunicaciones en España.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia negativa, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión a la baja en el valor de la acción. La estabilidad en un día sugiere que, a pesar de la caída, hubo un momento de pausa en la tendencia negativa. En general, el panorama es desfavorable para los inversores en este período.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 74.31%, significativamente superior a la volatilidad anual del 22.08%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo, lo que sugiere un entorno de mercado más turbulento para la empresa en este periodo reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,88 euros el y un mínimo de 3,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.