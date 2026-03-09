Este 9 de marzo de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.56 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 675,786 acciones. Esta cifra representa una variación del -2.94% en comparación con el día anterior, lo que refleja un contexto de volatilidad en el mercado de telecomunicaciones en España. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de los incrementos, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una volatilidad en el mercado y una posible falta de confianza entre los inversores. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 40.47%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 24.70%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,85 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar sus servicios y adaptarse a las necesidades del mercado.