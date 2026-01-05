Este 5 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.47 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza los 1,021,826 títulos. Esta cifra representa una ligera variación del -0.23% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando la actual situación del mercado en el sector de telecomunicaciones en España.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia negativa, con cinco días de descenso y solo cuatro de aumento, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción. Además, hubo un día en el que se mantuvo estable, lo que indica cierta volatilidad en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 8.37%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.49%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado para Telefónica en este momento.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,48 euros el y un mínimo de 3,47 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.