En la apertura de mercados de este viernes, 27 de marzo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 24,28 euros y registran un volumen de 236434 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,46% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento significativo en cinco ocasiones, mientras que solo experimentó dos descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, con una estabilidad notable en los días restantes. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 51.76%, significativamente superior a la volatilidad anual del 27.10%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto período. La diferencia entre ambas cifras resalta la alta fluctuación en el valor de sus acciones recientemente, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol ha diversificado su línea de negocio hacia energías renovables, buscando adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir a la sostenibilidad. La compañía cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.