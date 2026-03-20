La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este viernes, 20 de marzo de 2026 es de 24,4 euros y documentan un total de 214.087 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,57%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos. A pesar de un ligero repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 27.34%, lo que es superior a la volatilidad anual del 26.34%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Repsol ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol ha diversificado su línea de negocio hacia energías renovables, buscando adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir a la sostenibilidad. La compañía cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.