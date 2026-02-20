Este viernes, 20 de febrero de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 18,15 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 218.497. Esta cifra refleja una variación del 0,06% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento notable en 7 ocasiones, mientras que solo experimentó 3 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia la compañía. En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 18.44%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 25.63%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es menor que la volatilidad acumulada a lo largo de 12 meses. Esta diferencia sugiere una reducción en las variaciones de su precio en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,15 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías limpias y renovables para reducir su huella de carbono.