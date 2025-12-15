Este 12 de diciembre de 2025, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles de Consumo, se abren en el IBEX 35 con un precio de 15.84 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 4,355,849 acciones, lo que representa una variación del -1.03% en comparación con el día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 4 descensos, lo que indica una fluctuación en su valor. Además, se mantuvo estable en 2 ocasiones, sugiriendo cierta volatilidad en el mercado. Esta dinámica podría reflejar la incertidumbre en el sector energético y la respuesta de los inversores a factores externos.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 12.15%, mientras que su volatilidad anual es del 23.46%. Dado que el 12.15% es menor que el 23.46%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando reducir su huella de carbono y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.