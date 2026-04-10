La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este viernes, 10 de abril de 2026 es de 22 euros y fijan un total de 921.474 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -4,01%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observa que la acción ha tenido momentos de estabilidad, lo que sugiere una posible consolidación en el mercado. Sin embargo, las caídas predominan, lo que podría indicar cierta presión negativa en el corto plazo. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha alcanzado un 56.60%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.59%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, en comparación con su estabilidad relativa en el último año. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.