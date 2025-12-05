Este viernes, 5 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) se negocian a 16,12 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 143.412. Esta cifra refleja una variación del -0,92% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente alcista, con seis días de aumento y solo tres de descenso. Sin embargo, la presencia de un par de días de caída sugiere cierta volatilidad en el mercado, lo que podría indicar la necesidad de un análisis más profundo sobre los factores que están influyendo en su desempeño.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 15.18%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 23.54%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere una menor inestabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.