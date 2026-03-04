Este miércoles, 4 de marzo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 20,27 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 813.621. Esta cifra refleja una variación del -2,08% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento constante en los primeros ocho días, seguido de una ligera caída en el noveno día. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la reciente disminución podría indicar una corrección o ajuste en la valoración de la acción. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 38.18%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 26.41%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo reciente es inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, mientras que en el último año la acción mostró un comportamiento más estable, en la última semana ha habido un aumento notable en la incertidumbre y la fluctuación de su valor. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,7 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias.