La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 25 de noviembre de 2025 es de 15,62 euros y documentan un total de 76.199 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,13%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que aún hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también refleja una cierta resistencia en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 24.85%, lo que es superior a la volatilidad anual del 23.73%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Repsol ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.