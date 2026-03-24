Este martes, 24 de marzo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 22,95 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 373.105. Esta cifra refleja una variación del 1,15% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con seis aumentos y solo dos descensos, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. Sin embargo, la presencia de dos días de caída indica cierta volatilidad que podría ser motivo de atención para los inversores. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 52.06%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 26.92%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol ha diversificado su línea de negocio hacia energías renovables, buscando adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir a la sostenibilidad. La compañía cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.