Este martes, 24 de febrero de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 18,63 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 133.339. Esta cifra refleja una variación del 0,57% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo al inicio y una serie de incrementos continuos, lo que sugiere un periodo de recuperación y confianza en el mercado. Sin embargo, la presencia de una baja al final indica cierta volatilidad que podría afectar la estabilidad futura de la acción. La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 16.65%, mientras que su volatilidad anual es del 25.73%. Dado que el 16.65% es menor que el 25.73%, esto indica que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,63 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como parte del Ibex 35, Repsol se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y proyectos de reducción de emisiones. La compañía cuenta con una amplia presencia internacional, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.