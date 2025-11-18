La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 18 de noviembre de 2025 es de 16,73 euros y fijan un total de 93.416 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,24%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores han experimentado fluctuaciones significativas en el valor de la acción. La estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar incertidumbre en el rendimiento futuro de la empresa.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en 22.00%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 23.28%. Dado que 22.00% es menor que 23.28%, esto indica que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando diversificar su portafolio y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.