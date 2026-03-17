La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 17 de marzo de 2026 es de 23,81 euros y documentan un total de 318.611 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 2,1%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 5 descensos. Sin embargo, también se han registrado 5 aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se ha mantenido en un par de ocasiones, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha tenido momentos de consolidación. En la última semana, la volatilidad económica de Repsol ha alcanzado un 27.65%, lo que es superior a la volatilidad anual del 27.09%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el año anterior. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 23,81 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol ha diversificado su línea de negocio hacia energías renovables, buscando adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir a la sostenibilidad. La compañía cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.