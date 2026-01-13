En la apertura de mercados de este martes, 13 de enero de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 16,26 euros y registran un volumen de 118839 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,46% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y solo 3 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de algunas fluctuaciones. La estabilidad en los precios también indica una posible consolidación en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 22.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.04%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,47 euros el y un mínimo de 15,77 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando reducir su huella de carbono y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.