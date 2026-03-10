Este 10 de marzo de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en España con un precio de 20,00 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 1.009.976 acciones, lo que representa una variación del -4,63% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 1 descenso, lo que indica un comportamiento favorable en el mercado. Además, se mantuvo estable en 3 ocasiones, lo que sugiere una cierta solidez en su valor. En general, la acción parece estar en una fase de crecimiento. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 44.67%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.00%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,97 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.