Este martes, 7 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 24,35 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 383.241. Esta cifra refleja una variación del 0,33% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos y cuatro aumentos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos que afectan la confianza en la acción. La estabilidad se ha visto limitada, lo que podría indicar una necesidad de análisis más profundo sobre las causas de estas fluctuaciones. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 44.02%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.73%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.