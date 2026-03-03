La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 3 de marzo de 2026 es de 20,31 euros y fijan un total de 517.588 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,35%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado un comportamiento positivo, con un aumento constante y sostenido, lo que sugiere una tendencia favorable en el mercado. En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad del 27.71%, que es superior a la volatilidad anual del 26.19%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que la acción de Repsol ha estado más sujeta a fluctuaciones en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,31 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias.