En la apertura de mercados de este jueves, 29 de enero de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 16,04 euros y registran un volumen de 161744 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,47% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 días de aumento y 3 días de descenso, mientras que 3 días se mantuvo estable. Esto sugiere una ligera recuperación en su valor, aunque la volatilidad sigue presente en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 22.63%, lo que es menor que la volatilidad anual del 25.03%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor previsibilidad en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,75 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.