En la apertura de mercados de este jueves, 19 de marzo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 24,51 euros y registran un volumen de 463271 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,29% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia positiva, con un aumento constante en la mayoría de los días. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en el transcurso de este periodo, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 19.70%, lo que es menor que la volatilidad anual del 27.24%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,51 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol ha diversificado su línea de negocio hacia energías renovables, buscando adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir a la sostenibilidad. La compañía cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.